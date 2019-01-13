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Jailson bıraktığı yerden

Alkmaar maçında orta sahayı toparlayan Jailson “Ben bu takımda banko oynarım” mesajı verdi

Jailson bıraktığı yerden
Galatasaray derbisi sonrası aldığı 8 maçlık ceza nedeniyle forma giyemeyen ve ilk kez AZ Alkmaar maçında yeniden çubuklu formayı giyen Jailson ortaya koyduğu performansla Ersun Yanal'ın yüreğine adeta su serpti. Brezilyalı ön libero formuyla sanki hiç maç eksiği yokmuş izlenimi bıkraktı.

İYİ VE SERT ÇALIŞTIK...
Jailson, 3-2 kazanılan AZ Alkmaar maçının ardından, "Çok iyi ve sert bir hazırlık dönemi geçirdik. Alkmaar maçını kazanmak özgüven açısından bizim için önemliydi" açıklamasını yapmıştı.

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