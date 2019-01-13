F.Bahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve Houston Dynamo'da forma giyen Honduraslı kanat oyuncusu Alberth Elis, özel röportajında Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı.



F.BAHÇE BENİM İÇİN FIRSAT

Elis, 'Fenerbahçe ile görüşüyor musun' şeklindeki soruyu yanıtladı ve "Evet. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum'' ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu Elis, Fenerbahçe'nin kendisi için fırsat olduğunu ve bunu değerlendirmek istediğini de sözlerine ekledi.



