Kartal Tofaş’a farklı mağlup

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde üst sıraları zorlayan 2 ekibin kapışmasında Tofaş kendi evinde Beşiktaş'ı 89-79 yenmeyi başardı. Beşiktaş ilk periyodu 17-16 önde bitirmesine rağmen devreyi 47-29 geride kapattı. 3. periyodu 67-52 önde geçen Bursa ekibi maçtan 10 sayılık farkla galip ayrılmayı başardı.
- Spor
- 13.01.2019
- Gazete
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