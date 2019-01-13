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Kartal Tofaş’a farklı mağlup

Kartal Tofaş’a farklı mağlup
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde üst sıraları zorlayan 2 ekibin kapışmasında Tofaş kendi evinde Beşiktaş89-79 yenmeyi başardı. Beşiktaş ilk periyodu 17-16 önde bitirmesine rağmen devreyi 47-29 geride kapattı. 3. periyodu 67-52 önde geçen Bursa ekibi maçtan 10 sayılık farkla galip ayrılmayı başardı.

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