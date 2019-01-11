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  • 11.01.2019 22:40
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 22:44

'ta ayrılığı! Fatih Aksoy, 'a kiralandı

ile sözleşmesini fesheden , bir stoperi ile daha yollarını ayırdı. , takımlarından 'a kiralandı.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Spor Toto 'de ikinci yarı hazırlıklarını 'nın Belek beldesinde sürdüren , ikinci ini gerçekleştirdi.

'e transfer olan Robinho'nun yerine ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiralayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini de 'tan 'u kiralayarak yaptı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor forması giyeceği öğrenildi.

20 Ocak'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maça kadar hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Demir Grup Sivasspor'da genç savunmacının önümüzdeki günlerde kampa dahil olması bekleniyor.

Beşiktaş'tan resmi açıklama

"Futbolcumuz Fatih Aksoy'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz."

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