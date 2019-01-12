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  • 12.01.2019 05:27
  • Son Güncelleme: 12.01.2019 05:28

, maçında için nabız yoklayacak

, hazırlık maçı için ’ya gitti, Portekizli futbolcu ile birlikte dönebilir. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasında eski yıldızları ’yı masaya yatıracak.



Sarı-Kırmızılılar transferde hareketli günler geçiriyor. Marcao ve Emre Taşdemir'i kapan Galatasaray, Al-İttihad'a satılan Garry Rodrigues'in yerine eski yıldızı Bruma'yı gündemine aldı.
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