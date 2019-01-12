Aslan, hazırlık maçı için Almanya’ya gitti, Portekizli futbolcu ile birlikte dönebilir. Sarı-kırmızılılar, Leipzig karşılaşmasında eski yıldızları Bruma’yı masaya yatıracak. Sarı-Kırmızılılar transferde hareketli günler geçiriyor. Marcao ve Emre Taşdemir'i kapan Galatasaray, Al-İttihad'a satılan Garry Rodrigues'in yerine eski yıldızı Bruma'yı gündemine aldı. 2013'te Fatih Terim döneminde Aslan'a katılan Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında 12.5 milyon euro'ya Red Bull Leipzig ekibine satılmıştı. Almanya'da istediği süreleri bulamayan 24 yaşındaki oyuncu için Cimbom'un bir kez daha harekat başlatacağı öğrenildi. Bugünkü hazırlık maçında ilk temas kurulacak. ŞARTLAR ZORLANACAK Galatasaray bugün RB Leipzig ile hazırlık karşılaşması oynayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Armindo Bruma için de bir görüşme gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı idareciler ile Bundasliga ekibinin yöneticileri, 24 yaşındaki yıldızın Aslan'a transferi için görüşecek. Galatasaray, Bruma'yı kiralama yoluyla takıma katmak istiyor. Bruma, Dünya Gençler Şampiyonası'nda parlayıp G.Saray'a transfer olmuştu. TERİM'E ÖVGÜ YAĞDIRDI RB Leipzig'in oyuncusu Bruma, Bild'e röportaj verdi. Portekizli yıldıza, eski teknik direktörü Fatih Terim soruldu. Bruma 'Genç futbolcularla çok iyi anlaşır. İdmanlardan önce ve sonra gelir sizle konuşur. İletişimi müthiştir' dedi. LEİPZİG MAÇI 17.00'DE Galatasaray bugün 2. devre hazırlıkları kapsamında Red Bull Leipzig ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in Bundesliga temsilcisine karşı as takımını sahaya süreceği öğrenildi. FOTOMAÇ
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