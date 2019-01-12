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Soldado gidiyor Ighalo geliyor

Sarı-Lacivertliler, Suudi kulübü Al-Shabab’dan için 5 milyon Euro’luk teklif aldı, görüşmeler sürüyor. Yönetim eğer İspanyol yıldızı satarsa daha önce de gündemine gelen Odion Ighalo'yu bitirmek için çalışacak.

Soldado gidiyor Ighalo geliyor
Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına 1 hafta kalmasına rağmen henüz yabancı transferi yapamayan Fenerbahçe'de gündem bir anda ısındı... Sarı-Lacivertliler bir türlü beklenen performansı ortaya koyamayan Roberto Saldodo için resmi teklif aldı. Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, İspanyol yıldız için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro önerdi.

HEMEN B PLANI HAZIRLANDI

AL-SHABAB sezon başında da Soldado ile görüşmüş ancak yıldız futbolcunun eşi Arabistan'a gitmek istemeyince transfer yatmıştı. Bu kez görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Ancak Fenerbahçe yönetimi B planını hazırlamış durumda.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Roberto Soldado'dan 5 milyon Euro gelmesi durumunda hemen rotasını Çin'e çevirecek. Fenerbahçe daha önce de gündemine gelen Odion Ighalo'nun transferi için resmi girişimlere start verecek.

KONU FIFA'YA TAŞINDI

Kulübü Yatai ile sözleşmesi fesh etmek için FIFA'ya giden Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcam baktığı belirtiliyor. Ancak FIFA sürecinin uzama ihtimali yönetimi endişelendiriyor. Yönetim bu nedenle gelişmeleri çok yakından izliyor.

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