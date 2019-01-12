Soldado gidiyor Ighalo geliyor

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına 1 hafta kalmasına rağmen henüz yabancı transferi yapamayan Fenerbahçe'de gündem bir anda ısındı... Sarı-Lacivertliler bir türlü beklenen performansı ortaya koyamayan Roberto Saldodo için resmi teklif aldı. Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, İspanyol yıldız için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro önerdi.



HEMEN B PLANI HAZIRLANDI



AL-SHABAB sezon başında da Soldado ile görüşmüş ancak yıldız futbolcunun eşi Arabistan'a gitmek istemeyince transfer yatmıştı. Bu kez görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Ancak Fenerbahçe yönetimi B planını hazırlamış durumda.



RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK



Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Roberto Soldado'dan 5 milyon Euro gelmesi durumunda hemen rotasını Çin'e çevirecek. Fenerbahçe daha önce de gündemine gelen Odion Ighalo'nun transferi için resmi girişimlere start verecek.



KONU FIFA'YA TAŞINDI



Kulübü Yatai ile sözleşmesi fesh etmek için FIFA'ya giden Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcam baktığı belirtiliyor. Ancak FIFA sürecinin uzama ihtimali yönetimi endişelendiriyor. Yönetim bu nedenle gelişmeleri çok yakından izliyor.