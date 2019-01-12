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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 10:54

- hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

hazırlık maçı kapsamında Almanya Bundesliga ekiplerinden ile karşılaşacak. Önümüzdeki hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspo ile karşılaşacak Galatasaray, bu maç öncesi RB Leipzig karşısında galibiyet arayacak. Peki, RB Leipzig - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

RB Leipzig - Galatasaray maçı hangi kanalda?

ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Almanya'nın Leipzig kentinde Red Bull Arena'da oynanacak karşılaşmada galibiyet arayacak. Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, 15 Ocak'ta Türkiye Kupası kapsamında Boluspor ile karşılaşacak. Peki, RB Leipzig - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

RB LEİPZİG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, sezon ikinci yarı hazırlıklarını tamamladı. Bugün Almanya temsilcisi RB Leipzig ile hazırlık maçı yapacak. Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı. RB - Leipzig - Galatasaray maçı bugün saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı henüz belli değil. Maçın GS TV üzerinden canlı yayınlanması tahminler arasında. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE KUPASI'NDA RAKİP BOLUSPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları başlıyor. Kupaya beşinci turda katılan Galatasaray, rakibi Keçiörengücü'nü ilk maçta 2-1 yendi, ikinci karşılaşmada 1-1 berabere kaldı ve toplam skoru 3-2'ye getirerek bir üst tura yükseldi. Son 16 turu karşılaşmasında rakbi Boluspor'a konuk olacak Galatasaray'ın bu maçı 15 Ocak'ta gerçekleşecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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