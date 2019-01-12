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  • 12.01.2019 18:11

, Kucka için Parma ile anlaştı

Parma kulübü ile Kucka'nın satışı konusunda prensip anlaşmasına vardı.




Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın satışı konusunda Parma ile prensip anlaşmasına vardı.

Bordo mavililer, bu sezon ikisi kupada olmak üzere 10 maçta toplam 433 dakika süre alan orta saha oyuncusu Juraj Kucka'nın Parma'ya transferi konusunda İtalya Serie A ekibi ile prensipte el sıkıştı.
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