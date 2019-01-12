Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın satışı konusunda Parma ile prensip anlaşmasına vardı.
Bordo mavililer, bu sezon ikisi kupada olmak üzere 10 maçta toplam 433 dakika süre alan orta saha oyuncusu Juraj Kucka'nın Parma'ya transferi konusunda İtalya Serie A ekibi ile prensipte el sıkıştı.
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