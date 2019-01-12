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Kadlec’ten ’ye ziyaret

’nin eski futbolcusu Kadlec Sarı- Lacivertliler’in kampını ziyaret etti.

Kadlec’ten Fenerbahçe’ye ziyaret
F.Bahçe'nin Çekyalı eski futbolcusu Michal Kadlec, sarı-lacivertlilerin Antalya kampını ziyaret etti. Kadlec, "Birlikte iyi günlerin geleceğini düşünüyorum. F.Bahçe'de şampiyonluk yaşadığım dönemi hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.

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