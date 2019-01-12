F.Bahçe'nin Çekyalı eski futbolcusu Michal Kadlec, sarı-lacivertlilerin Antalya kampını ziyaret etti. Kadlec, "Birlikte iyi günlerin geleceğini düşünüyorum. F.Bahçe'de şampiyonluk yaşadığım dönemi hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.
- Spor
- 12.01.2019
- Gazete
Kadlec’ten Fenerbahçe’ye ziyaret
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Kadlec Sarı- Lacivertliler’in Antalya kampını ziyaret etti.
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