FaceTime’la transfer teklifi

Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, Brezilya'nın Parana kulübünde forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jhonny Lucas için dün önemli bir adım attı. Parana kulübü ile temas halinde olan Fenerbahçe, oyuncunun menajeri ile facetime aracılığıyla görüşme yaptı ve resmi teklifi iletti.
LUCAS FENER'E SICAK BAKIYOR
Görüşmeyi sportif direktör Damien Comolli yaptı. Teklifin ardından Jhonny Lucas'ın düşünmek için birkaç gün süre istediği öğrenildi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun gelmeye sıcak baktığı da belirtildi.
PARANA FİYATTA GERİ ADIM ATTI
Bu arada Fenerbahçe'nin Parana kulübüyle de eş zamanlı olarak görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Brezilya kulübünün indirime gittiği ancak pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
F.BAHÇE'Yİ ADIM ADIM İZLİYOR
Jhonny Lucas, Fenerbahçe ile ilgili birçok bilgiye şimdiden sahip olduğu da öğrenildi. Brezilyalı yıldız özellikle Alex'in Fenerbahçe'deki geçmişinden çok etkilendiği onun görüşünü alacağı da öğrenildi.
LUCAS FENER'E SICAK BAKIYOR
Görüşmeyi sportif direktör Damien Comolli yaptı. Teklifin ardından Jhonny Lucas'ın düşünmek için birkaç gün süre istediği öğrenildi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun gelmeye sıcak baktığı da belirtildi.
PARANA FİYATTA GERİ ADIM ATTI
Bu arada Fenerbahçe'nin Parana kulübüyle de eş zamanlı olarak görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Brezilya kulübünün indirime gittiği ancak pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
F.BAHÇE'Yİ ADIM ADIM İZLİYOR
Jhonny Lucas, Fenerbahçe ile ilgili birçok bilgiye şimdiden sahip olduğu da öğrenildi. Brezilyalı yıldız özellikle Alex'in Fenerbahçe'deki geçmişinden çok etkilendiği onun görüşünü alacağı da öğrenildi.
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