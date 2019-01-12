FaceTime’la transfer teklifi

çalışmalarında ince eleyip sık dokuyankulübünde forma giyenyaşındaki orta saha oyuncusuiçin dün önemli bir adım attı.kulübü ile temas halinde olan, oyuncunun menajeri ilearacılığıyla görüşme yaptı ve resmi teklifi iletti.sportif direktöryaptı. Teklifin ardındandüşünmek için birkaç gün süre istediği öğrenildi.orta saha oyuncusunun gelmeye sıcak baktığı da belirtildi.aradakulübüylede eş zamanlıolarak görüşmelerinisürdürdüğü bildirildi.Kapıyıaçankulübünün indirime gittiğiancak pazarlıklarındevam ettiği öğrenildi.ile ilgili birçok bilgiye şimdiden sahip olduğu da öğrenildi.yıldız özelliklegeçmişinden çok etkilendiği onun görüşünü alacağı da öğrenildi.