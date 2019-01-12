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Cimbom Tetteh’in başını döndürdü

’ın transferdeki gözdesi olan , Sparat Prag yönetimiyle görüşerek, “Çok iyi bir teklif aldım, gitmek istiyorum” dedi.

Cimbom Tetteh’in başını döndürdü
Alan Carvalho transferini büyük ölçüde bitiren Galatasaray şimdi gözünü ikinci forvet hamlesine çevirdi... Birçok ismi listesine alan Sarı-Kırmızılılar'da Benjamin Tetteh sesleri yükseliyor. Sparta Prag'da 400 bin Euro kazanan Ganalı yıldızın Galatasaray'dan gelen 1.2 milyon Euro'luk önerisi gemileri yaktığı belirtiliyor. Tetteh'in Çekya kulübünün yöneticilerine "Çok iyi bir teklif aldım, gitmek istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi. Ancak kulüpler arasında henüz anlaşma sağlanamadı. 12 milyon Euro isteyen Sparta Prag'ın Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcık bakmadığı belirtiliyor.

TERİM'İN LİSTESİNDE ILK SIRADA O VAR
Pivot özellikli bir forvet isteyen 'in yönetime verdiği listenin ilk sırasında Tetteh var.

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