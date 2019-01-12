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Alkmaar’ı deviren Fener umut verdi

Sarı-Lacivertliler, hazırlık maçında ekibini İsmail, Ekici ve ’in golleriyle geçti. Performansıyla taraftarına umut verdi.

Alkmaar’ı deviren Fener umut verdi
, kampının son gününde ekibi AZ Alkmaar ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Sarı-Lacivertliler maçın 6. dakikasında 'nın şık golü ile 1-0 öne geçti. Hollanda ekibi ise 51'de Seuntjens'le dengeli sağladı.

SON SÖZÜ 84. DAKİKADA FREY SÖYLEDİ
54'te skoru 2-1'e getirdi. 74'te bir kez daha sahne alan Seuntjens durumu eşitledi. Maçta son sözü ise 84'te söyledi ve Fenerbahçe maçı 3-2 kazandı. Sarı- Lacivertliler oynadığı futbolla da taraftarına umut verdi.

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