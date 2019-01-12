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'ta yeni iddia: Gabarron

Bu sezon 7 maçta forma şansı bulan ’un Lazio ile 2020’ye kadar sözleşmesi var.

Yeni iddia: Gabarron
Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren 'ın gündemine yeni bir isim daha girdi... İtalyan basınına göre Siyah- Beyazlılar, Lazio formasını giyen Patric Gabarron ile ilgileniyor. Bu sezon 7 maçta forma şansı bulabilen ve 2020'ya kadar sözleşmesi olan İspanyol sağ bek, orta alanda da görev yapabiliyor. Beşiktaş'ın Patric Gabarron için kiralama teklifi yaptığı öne sürülüyor.

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