Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim daha girdi... İtalyan basınına göre Siyah- Beyazlılar, Lazio formasını giyen Patric Gabarron ile ilgileniyor. Bu sezon 7 maçta forma şansı bulabilen ve 2020'ya kadar sözleşmesi olan İspanyol sağ bek, orta alanda da görev yapabiliyor. Beşiktaş'ın Patric Gabarron için kiralama teklifi yaptığı öne sürülüyor.
- Spor
- 12.01.2019
- Gazete
Beşiktaş'ta yeni iddia: Gabarron
Bu sezon 7 maçta forma şansı bulan Patric Gabarron’un Lazio ile 2020’ye kadar sözleşmesi var.
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