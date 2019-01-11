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  • 11.01.2019 18:44

Chlesea'den 'ye! Anlaşma sağlandı...

Devre arasında bir kanat oyuncusu takviyesi yapmayı planlayan , ile 'ın kiralanması konusunda anlaşma sağladı, oyuncunun cevabını beklemeye başladı.

Chlesea'den Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı

çalışmalarını sürdüren , İngiltere ekiplerinden 'de fazla süre bulamayan konusunda yaptığı temaslarda son adıma kadar geldi.

Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli'nin yürüttüğü transfer operasyonunda Chelsea ile "kiralama" seçeneğinde anlaşma sağlanırken, Nijeryalı oyuncunun vereceği son karar beklenmeye başlandı.

Premier Lig ekibi Fulham'ın da kiralama teklifinde bulunduğu Moses, kariyerini 'de sürdürmeyi düşünmesi durumunda Fenerbahçe'nin teklifini kabul edecek.

SARRI İLE SÜRE BULAMADI
2012'de Wigan'dan 11,5 milyon euro bonservis bedeli ile geldiği Chelsea'de , ve 'da kiralık dönemler geçiren Moses, bu sezon yeni teknik direktör Sarri ile gözden çıkarıldı.

Sadece 6 maçta 176 dakika süre bulabilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sözleşmesi 2021'de bitecek olmasına rağmen ayrılık kararı aldı.

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