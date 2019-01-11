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  • 11.01.2019 19:06

Rizespor Nakoulma'yı etti

, bir dönem ve 'da forma giyen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor'dan flaş transfer!

, ikinci yarı hazırlıklarını lerle de devam ettiriyor. ekibi, 1 takımlarından Nantes takımında forma giyen 'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu.

Mavi-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes'ta forma giyen Burkina Fasolu, forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Nguimbe Prejuce Nakoulma'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nakoulma, 'de daha önce ve formalarını giymişti.

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