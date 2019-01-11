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  • 11.01.2019 18:07

, 'de forma giyen Diabate'yi kadrosuna kattı!

, ’nin Malili orta saha oyuncusu Diabate’yle 6 aylık kiralık olarak resmi sözleşmeye imza attı.

Premier Lig'den Sivasspor'a!

Robinho'nun 'e gitmesinin ardından , 'de forma giyen Diabate'yi kadrosuna katarak flaş bir e daha imza attı.

Lig takımlarından forması giyen Diabate'yle 6 aylık sözleşme imzalayan Sivasspor'da Başkan kısa bir açıklama yaptı. Çok önemli bir oyuncu aldıklarını söyleyen Otyakmaz, "Premier Lig'den çok önemli bir oyuncu transfer ettik. 23 yaşında ve gelecek vaat eden bir oyuncu kendisi. 6 aylığına kadromuza kattık" açıklamasını yaptı.

Mecnun Otyakmaz'ın ardından konuşan Diabate ise "Sivasspor formasını hak ettiğime inanıyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım Sivas için. Bunları söyleyebilirim" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Başkan Mecnun Otyakmaz, Diabate'ye Sivasspor formasını verirken, "Ben şu anda temsili olarak formayı kendisine veriyorum. Asıl formayı hocasından alacak" dedi. Diabate, Başkan Mecnun Otyakmaz'dan aldığı formayı giyinerek basın mensuplarına poz verdi.

DİABATE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
D.G Sivasspor'un İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı sağlık kontrolünden geçti.

Medicana Hastanesinde ki kontrol Fousseni Diabate'nin detaylı kan tetkikleriyle başladı. Ardında efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.

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