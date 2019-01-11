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Silindir Fener!

Beko, Euroleague’de ’ı evinde 17 sayı farkla mağlup etti. 18 . maçında 16. kez güldü. Sloukas ve Vesely coştu

Silindir Fener!
EUROLEAGUE'İN 18. haftasında temsilcimiz lider Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Zalgiris Kaunas karşısında 78-61'lik skorla kazandı. 16. galibiyetini alırken, ise 11. mağlubiyetini yaşadı. Ligde önce Banvit'e ve Euroleague'de Khimki Moskova'ya uzatmada kaybeden Fenerbahçe, 2 maç aradan sonra taraftarı önünde kazanarak moral buldu. Sloukas 14 sayı, 4 asist, Vesely ise 13 sayı ve 11 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

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