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  • 11.01.2019 21:01

'dan 'a puan silme cezası

2. Lig ekiplerinden 'a 6 puan silme cezası verildiği bildirildi.

FIFA, Türk kulübünün 6 puanını sildi!
2. Lig ekiplerinden 'a 6 puan silme cezası verildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, siyah beyazlı ekibe, Portekiz ekibi 'ya daha önce yaptığı transferden olan borcu sebebiyle Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildi. Karar, tarafından Manisaspor'a bildirildi.

Ligde eksi 1 puanı bulunan Manisaspor'un alınan ceza sonrası puanı eksi 7'ye geriledi.

Manisaspor'un sezon başında da eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 6 puanı, ulusal lisans çıkaramamasından dolayı ise 3 puanı silinmişti.
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