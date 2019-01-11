Mücadeleye hazırım

Beşiktaş'ın genç golcüsü Larin 2. yarı forvet bölgesinde mücadeleye hazır olduğunu söyledi. Kanadalı oyuncu, "Beşiktaş'ın önemli bir parçası olmak istiyorum. Sezon sonunda şampiyon olabileceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.



İYİ ÇALIŞIYORUM

Burak'ın transferine de değinen Larin, "Aramızda olması güzel. Ben de iyi çalışıyorum ve goller atıyorum. Şu anda buna odaklandım" dedi.