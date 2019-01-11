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: Çok mutluyum kalmak istiyorum

Çok mutluyum kalmak istiyorum
Cimbom'un Brezilyalı sağ beki açıklamalarda bulundu. Sambacı, "Flamengo'nun bana ilgisi olduğunu duydum ama ile 1.5 yıl daha kontratım var. Kulübüm sözleşmemi isterse kabul ederim. Burada ailem ve ben çok mutluyum" ifadesini kullandı.

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