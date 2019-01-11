Cimbom'un Brezilyalı sağ beki Mariano açıklamalarda bulundu. Sambacı, "Flamengo'nun bana ilgisi olduğunu duydum ama Galatasaray ile 1.5 yıl daha kontratım var. Kulübüm sözleşmemi isterse kabul ederim. Burada ailem ve ben çok mutluyum" ifadesini kullandı.
- Spor
- 11.01.2019
- Gazete
Mariano: Çok mutluyum kalmak istiyorum
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