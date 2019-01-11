Transfer çalışmalarını aralıksık sürdüren ve alternatif birçok ismin üzerinde duran Fenerbahçe'de dün önemli ve bir o kadar de heyecan verici bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetiminin, Brezilya'nın Parana takımında forma giyen 18 yaşındaki Jhonny Lucas için kulübünden görüşme için izin aldığı bildirildi.
COMOLLİ BUGÜN GÖRÜŞÜYOR
Jhonny Lucas ile görüşmeyi bugün sportif direktör Damien Comolli yapacak. Bu görüşme internet üzerinden gerçekleşecek. Brezilya basını da Sarı-Lacivertli kulübün bu girişimini doğruladı.
BREZİLYA BASINI DA DOĞRULADI
Oyunun her iki yönünü de oynayabilen komple bir orta saha oyuncusu olan Lucas için Brezilya basını Parana kulübünün Fenerbahçe'den 10 milyon Euro istediğini de yazdı. Pazarlıklar ise devam ediyor.
LUCAS'IN KALİTESİ TARTIŞILMAZ
Fenerbahçe'nin bu rakamı 7-8 milyon Euro bandına çekmek için çaba sarfettiği de gelen haberler arasında. Transfer gerçekleşirse hem kaliteli bir oyuncu alınmış olacak hem de geleceğe yatırım olacak.
COMOLLİ BUGÜN GÖRÜŞÜYOR
Jhonny Lucas ile görüşmeyi bugün sportif direktör Damien Comolli yapacak. Bu görüşme internet üzerinden gerçekleşecek. Brezilya basını da Sarı-Lacivertli kulübün bu girişimini doğruladı.
BREZİLYA BASINI DA DOĞRULADI
Oyunun her iki yönünü de oynayabilen komple bir orta saha oyuncusu olan Lucas için Brezilya basını Parana kulübünün Fenerbahçe'den 10 milyon Euro istediğini de yazdı. Pazarlıklar ise devam ediyor.
LUCAS'IN KALİTESİ TARTIŞILMAZ
Fenerbahçe'nin bu rakamı 7-8 milyon Euro bandına çekmek için çaba sarfettiği de gelen haberler arasında. Transfer gerçekleşirse hem kaliteli bir oyuncu alınmış olacak hem de geleceğe yatırım olacak.
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