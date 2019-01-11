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'da Rodrigues'in yerine 22'lik Lukas Haraslin

Avrupa’da genç kanat oyuncusu arayan Sarı-Kırmızılı yönetim, formasını giyen Lukas Haraslin’i listesine dahil etti... Polonya basını da gelişmeleri doğrularken, G.Saray hem genç yıldız hem de Polonya kulübü ile görüşmelere start verdi.

Rodrigues'in yerine 22'lik Polonyalı
Al Ittiahad'a 10.5 milyon dolar karşılığında sattığı Garry Rodrigues'in boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray'da rota Polonya'ya döndü... Scout ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdüren yönetim, Lechia Gdansk'ta oynayan Lukas Harasin'i gündemine aldı.



TEKNİĞİ&SÜRATİ DİKKAT ÇEKİYOR
22 yaşındaki Polonyalı oyuncu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti... Gdansk formasıyla 23 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Harasin tekniği ve sürati ile yıldızlaşmayı başardı.



TÜRKLER TRANSFERDE ÇOK ISRARCI
Polonya basını da yaşanan gelişmeleri doğruladı... Galatasaray'ın hem Gdansk hem de Harasin'in menajeriyle temasa geçtiğini yazan gazeteler, "Türk kulübü de çok ısrarcı davranıyor" yorumunu yaptı.

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