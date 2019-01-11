Al Ittiahad'a 10.5 milyon dolar karşılığında sattığı Garry Rodrigues'in boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray'da rota Polonya'ya döndü... Scout ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdüren yönetim, Lechia Gdansk'ta oynayan Lukas Harasin'i gündemine aldı.
TEKNİĞİ&SÜRATİ DİKKAT ÇEKİYOR
22 yaşındaki Polonyalı oyuncu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti... Gdansk formasıyla 23 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Harasin tekniği ve sürati ile yıldızlaşmayı başardı.
TÜRKLER TRANSFERDE ÇOK ISRARCI
Polonya basını da yaşanan gelişmeleri doğruladı... Galatasaray'ın hem Gdansk hem de Harasin'in menajeriyle temasa geçtiğini yazan gazeteler, "Türk kulübü transferde çok ısrarcı davranıyor" yorumunu yaptı.
TEKNİĞİ&SÜRATİ DİKKAT ÇEKİYOR
22 yaşındaki Polonyalı oyuncu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti... Gdansk formasıyla 23 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Harasin tekniği ve sürati ile yıldızlaşmayı başardı.
TÜRKLER TRANSFERDE ÇOK ISRARCI
Polonya basını da yaşanan gelişmeleri doğruladı... Galatasaray'ın hem Gdansk hem de Harasin'in menajeriyle temasa geçtiğini yazan gazeteler, "Türk kulübü transferde çok ısrarcı davranıyor" yorumunu yaptı.
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