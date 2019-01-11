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  • 11.01.2019 21:19

galibiyetle noktaladı | Fenerbahçe 3 - 2

, hazırlık maçında Hollanda Ligi ekibi 'ı 3-2 mağlup etti. İşte maçın özet görüntüleri...

Fenerbahçe galibiyetle noktaladı

, devre arası kampındaki hazırlık maçında Hollanda ekibi 'ı 3-2 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe, bir otelin sahasında oynanan maçta AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.



İlk yarısı da sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede Fenerbahçe'nin golleri 6. dakikada Dirar, 54. dakikada ve 84. dakikada Frey'den gelirken, Hollanda ekibinin gollerini ise 51 ve 74. dakikalarda Seuntjens kaydetti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
Fenerbahçe takımını sahaya, , , Skrtel, Sadık Çiftpınar, , Jailson, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Dirar, Valbuena ve Slimani ilk 11'iyle sürdü.



Yanal, affedilen futbolcuları Volkan Demirel ve Dirar'a ilk 11'de şans verdi.

Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi
Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Sadık Çiftpınar'a da ilk 11'de yer verdi.

Devre arası kampı sırasında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sadık, sarı-lacivertli formayı ilk kez AZ Alkmaar karşısında giydi.



Yanal, ikinci yarıya Dirar dışında tüm oyuncularını değiştirerek başladı. , Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, Isla, , Mehmet Ekici, Ayew, Soldado ve Frey ikinci yarıda mücadele etti. Deneyimli teknik adam Dirar'ı 90 dakika sahada tuttu.

Mücadeleyi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı da izledi. Karşılaşmayı çok sayıda Fenerbahçeli taraftar da takip etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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