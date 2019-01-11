Fenerbahçe Serdar Aziz'den vazgeçmediği gibi olası gelişmeleri de dikkatle takip ediyor. Galatasaray'dan 1.8 milyon Euro alacağı olan Serdar Aziz bu para ödenmezse serbest kalacak. Eğer ödeme gerçekleşirse Serdar takımda kalacak. Ancak Galatasaray'ın bu parayı ödeme ihtimalinin yüksek olmadığı üstelik sezonun kalan kısmı için de ödemede zorlanacak olması Fener'in iştahını kabartıyor.
- Spor
- 11.01.2019
- Gazete
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