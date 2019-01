Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten önemli açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor...

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE

"Burak Yılmaz idman yapmamıştı. Arka adalesinde bir gerginlik vardı ama idmana çıkmasında sorun değil. Caner'in de rahatsızlığı var. Burak'ın idmansızlığı önemli. Ondan çok şey bekliyoruz."

"Burak Yılmaz ile Trabzonspor'da çalıştım, futbolu çok seven biri. Burak gittiği her yerde başarılı oldu. Burak, bu yeteneğiyle dünya çapında olacak bir oyuncu. Arkadaşı için ülkesi için her şeyini veren bir karakter."

"Böyle bir oyuncunun yıpratılmasını, yıpranmasını doğru bulmuyorum. Hataları vardı, benim de vardır. Birlikte çalıştığım dönemde her türlü özveriyi yapan bir oyuncunun istenmesi normaldir. Bu transfer sadece benim istememle olmazdı. Burada olduğu için mutluyum."

"Türkiye'de forvet derseniz Burak ve Cenk Tosun derim. Başka birini diyen olursa, dinlemek isterim."

"Burak Yılmaz, Beşiktaşlı olduğunu Trabzonspor'da da söyledi, medyaya da söyledi. Beşiktaş böyle bir yer, ben de Trabzonsporluyum. Zamanında gelmiş, gitmiş. Demek öyle gerekmiş, şimdi de gelmesi gerekmiş. Bugün Beşiktaş'ın alacağı en iyi isim."

"Burak'ın maliyeti Vagner'den daha ucuz. Tartışıyoruz, neyi tartışıyoruz? Beşiktaş maçında yere düşmesi var, olabiliyor. Beşiktaş taraftarının ona sahip çıkacağını düşünüyorum. Baba Hakkı olamaz, zamanı yetmez ama efsanelere layık olacaktır."