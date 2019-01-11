Batshuayi’den müjde geldi

Galatasaray'ın forvet adayları arasında yer alan Michy Batshuayi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Valencia Sportif Direktörü Mateu Alemany, Belçika golcünün kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Şimdi gözler Galatasaray ve Batshuayi'nin bonservisine sahip olan Chelsea arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Geçen sezon Dortmund'da çok iyi bir sezon geçiren yıldız futbolcu, Valencia'da bekleneni veremedi.