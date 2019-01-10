Stopere dev kule Awaziem

Şu anda transfer tahtası kapalı olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Porto'nun 22 yaşındaki stoperi Chidozie Awaziem'i kiralamak için temasalrını sürdürüyor. Genç yıldızın defansif orta saha olarak da görev yapabilmesi Bordo-Mavililer'i bu transfer için iştahlandırıyor. Awaziem, Porto'da fazla forma şansı bulamadığı için Trabzonspor'un kiralama teklifine oldukça sıcak bakıyor.
YASAK BEKLENİYOR
Trabzonspor Yönetimi, bir yandan FIFA ile görüşmelerini sürdürüyor ve transfer yasağının kaldırılması için büyük gayret gösteriyor. Bordo-Mavili yönetimin transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Chidozie Awaziem'i kadrosuna katması bekleniyor. Nijerya Milli Takımı'nda da 4 kez forma giiyen 22 yaşındaki Awaziem, 1.92 mt.'lik boyuyla hava toplarınd rakiplerine büyük üstünlük kuruyor.
OLUMLU REFERANS
Trabzon Yönetimi'nin Awaziem transferi için vatandaşı Onazi'den de olumlu referans aldığı öğrenildi.
Yunus EMRE SEL
YASAK BEKLENİYOR
Trabzonspor Yönetimi, bir yandan FIFA ile görüşmelerini sürdürüyor ve transfer yasağının kaldırılması için büyük gayret gösteriyor. Bordo-Mavili yönetimin transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Chidozie Awaziem'i kadrosuna katması bekleniyor. Nijerya Milli Takımı'nda da 4 kez forma giiyen 22 yaşındaki Awaziem, 1.92 mt.'lik boyuyla hava toplarınd rakiplerine büyük üstünlük kuruyor.
OLUMLU REFERANS
Trabzon Yönetimi'nin Awaziem transferi için vatandaşı Onazi'den de olumlu referans aldığı öğrenildi.
Yunus EMRE SEL
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