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Stopere dev kule Awaziem

Karadeniz Fırtınası, ’da fazla forma şansı bulamayan genç stoper Awaziem’i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Stopere dev kule Awaziem
Şu anda tahtası kapalı olan , transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-Mavililer, 'nun 22 yaşındaki stoperi 'i kiralamak için temasalrını sürdürüyor. Genç yıldızın defansif orta saha olarak da görev yapabilmesi Bordo-Mavililer'i bu transfer için iştahlandırıyor. Awaziem, Porto'da fazla forma şansı bulamadığı için Trabzonspor'un kiralama teklifine oldukça sıcak bakıyor.

YASAK BEKLENİYOR
Trabzonspor Yönetimi, bir yandan ile görüşmelerini sürdürüyor ve transfer yasağının kaldırılması için büyük gayret gösteriyor. Bordo-Mavili yönetimin transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Chidozie Awaziem'i kadrosuna katması bekleniyor. Nijerya 'nda da 4 kez forma giiyen 22 yaşındaki Awaziem, 1.92 mt.'lik boyuyla hava toplarınd rakiplerine büyük üstünlük kuruyor.

OLUMLU REFERANS
Trabzon Yönetimi'nin Awaziem transferi için vatandaşı Onazi'den de olumlu referans aldığı öğrenildi.

Yunus EMRE SEL

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