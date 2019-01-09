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  • 09.01.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 21:14

G.Saray Başkanı'ndan Ibrahimovic açıklaması

Başkanı , Zlatan Ibrahimovic i için görüşme yaptığını ancak yüksek maliyet nedeniyle gerçekleştiremediğini söyledi.

G.Saray Başkanı'ndan Ibrahimovic açıklaması

Başkanı , 'nda açıklamalarda bulundu ve başkan adayı olduğu dönemde verdiği "Ibrahimobic i" sözünün sosyal medyada gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zlatan Ibrahimovic için girişimlerde bulunduğunu kaydeden başkan, "Ben, Ibrahimovic'i alabilirdim, alamadım. Ibrahimovic transferi ile uğraştım, emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Forvet transferi ile ilgili de konuşan yönetici, "Bizim forvetimiz yok ama lige baktığımız zaman 4-5 forveti olan takımlardan daha fazla gol atmışız. Bu da Allah'ın işi" dedi.

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