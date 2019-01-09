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  • 10.01.2019 01:56

'den tarihi skor: 9-0

Hafta sonu 'nda Rotherham'ı 7-0'la geçerek adını 4. tura yazdıran , farklı galibiyetlerine devam etti.

Manchester City'den tarihi fark

Guardiola'nın öğrencileri Lig Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Burton Albion'u 9-0 mağlup ederek final kapısını sonuna kadar araladı.

Etihad'daki karşılaşmada gök mavilere turu getiren golleri 5. dakikada Kevin De Bruyne, 30., 34. 57. ve 65. dakikalarda Gabriel Jesus, 37. dakikada Oleksandr Zinchenko, 62. dakikada Philip Foden, 70. dakikada Kyle Walker ile 83. dakikada Riyad Mahrez'den geldi.

İki takım arasında oynanacak rövanş karşılaşması 23 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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