Guardiola'nın öğrencileri Lig Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Burton Albion'u 9-0 mağlup ederek final kapısını sonuna kadar araladı.

Etihad'daki karşılaşmada gök mavilere turu getiren golleri 5. dakikada Kevin De Bruyne, 30., 34. 57. ve 65. dakikalarda Gabriel Jesus, 37. dakikada Oleksandr Zinchenko, 62. dakikada Philip Foden, 70. dakikada Kyle Walker ile 83. dakikada Riyad Mahrez'den geldi.

İki takım arasında oynanacak rövanş karşılaşması 23 Ocak Çarşamba günü oynanacak.