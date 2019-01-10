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  • 10.01.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 19:47

Yevhen Seleznyov, Malaga'ya oldu

2. Lig ekiplerinden Malaga, Akhisarspor’da forma giyen Ukraynalı forvet 'u ettiğini açıkladı.

Seleznyov'un yeni takımı belli oldu!

ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov, İspanyol temsilcisi Malaga'ya oldu.

2017-2018 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a transfer olan ancak bu sezon kadro dışı bırakılan Seleznyov'un Malaga'ya transferi gerçekleşti.

İspanyol temsilcisi, Seleznyov ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Akhisarspor'un bu transfer için Malaga Kulübünden bonservis ücreti alacağı öğrenildi.

kariyerinde Akhisarspor ve formaları giyen Seleznyov'un 61 maçta 22 golü bulunuyordu.

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