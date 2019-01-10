Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 10.01.2019 18:35
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 18:42

son 16 programı açıklandı

son 16 Turu maçları programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 programı açıklandı

son 16 Turu maçları programı açıklandı. Son ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriZiraat Türkiye Kupası son 16 programı açıklandı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar