Ziraat Türkiye Kupası son 16 programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçları programı açıklandı. Son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçları programı açıklandı. Son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
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