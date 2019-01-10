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  • 11.01.2019 03:40

Messi'siz 'nda Levante'ye 2-1 yenildi

son 16 turu ilk maçında , , , Ivan Rakitiç ve gibi as futbolcularını dinlendirerek kadroya alınmadığı karşılaşmada , deplasmanda Levante'ye 2-1 yenildi.

Messi'siz Barça'ya Kral Kupası'nda şok!

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Levante, Erick Cabaco (Dk. 4) ve Borja Mayoral'nın (Dk. 18) golleri ile 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarı Denis Suarez ve Sergi Roberto'nun oyuna girmesiyle hücumda daha iyi organize olan , 85. dakikada Philippe Coutinho'nun penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.

Karşılaşma Levante'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, Levante maçında , , , Ivan Rakitiç ve gibi as cularını dinlendirerek kadroya almadı.

son 16 turunda Barcelona-Levante arasındaki rövanş maçı 17 Ocak Perşembe günü Stadı'nda oynanacak.

Kral Kupası'nın son şampiyonu Barcelona, 30 kezle bu kupayı en fazla kaldıran İspanyol kulübü olarak ilk sırada bulunuyor.

1. Futbol Ligi'nde () geride kalan 18 haftada Barcelona 40 puanla lider, Levante ise 23 puanla 10. sırada yer alıyor.

Barcelona, Levante maçından önce son yenilgisini La Liga'nın 12. haftasında 11 Kasım'da sahasında 'e karşı 4-3'lük skorla almıştı. Katalan ekibi, ligin 16. haftasındaki maçta Levante'yi deplasmanda 5-0 yenmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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