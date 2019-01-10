Kucka Parma yolcusu

Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın ardından Juraj Kucka ile de yollarını ayırıyor... İtalyan basını, Bordo-Mavili kulüp ile Parma'nın 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığını yazdı. Trabzonspor eğer satışı gerçekleştirirse hem önemli bir gelirin sahibi olacak hem de Slovak yıldızın 2.2 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulacak.
- Spor
- 10.01.2019
- Gazete
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