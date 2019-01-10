Fenerbahçe Beko Zalgiris’i ağırlıyor

F.Bahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında bugün Rus ekibi Zalgiris'i konuk edecek. F.Bahçe Beko son maçında Khimky'e Rusya'da mağlup olmuştu. Zorlu mücadele saat 20.45'te başlayacak. THY Avrupa Ligi'ndeki bir başka temsilcimiz Anadolu Efes saat 20.00'de Khimky'i ağırlayacak.
DARÜŞŞAFAKA EVİNDE CSKA'YA FARKLI KAYBETTİ
Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta maçında sahasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-65 mağlup oldu. Daçka böylelikle 17. hafta sonunda 12. kez parkeden yenilgiyle ayrılmış oldu. CSKA ise 13. galibiyetini aldı. Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise dün Olympiakos'u evinde 76-68 mağlup etti.
AKHİSAR, ROTMAN'I RENKLERİNE BAĞLADI
Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Kayserispor'dan ayrılan ön libero Rajko Rotman'la 2.5 yıllığına anlaşma sağladı. Ülkemizde daha önce Başakşehir ve Göztepe formalarını da giyen 29 yaşındaki Sloven oyuncu son olarak Kayserispor forması giyiyordu. Bu arada Akhisar'ın listesinde Levski Sofya'da oynayan Stanislav Kostov'un da bulunduğu gelen bilgiler arasında.
DARÜŞŞAFAKA EVİNDE CSKA'YA FARKLI KAYBETTİ
Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta maçında sahasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-65 mağlup oldu. Daçka böylelikle 17. hafta sonunda 12. kez parkeden yenilgiyle ayrılmış oldu. CSKA ise 13. galibiyetini aldı. Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise dün Olympiakos'u evinde 76-68 mağlup etti.
AKHİSAR, ROTMAN'I RENKLERİNE BAĞLADI
Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Kayserispor'dan ayrılan ön libero Rajko Rotman'la 2.5 yıllığına anlaşma sağladı. Ülkemizde daha önce Başakşehir ve Göztepe formalarını da giyen 29 yaşındaki Sloven oyuncu son olarak Kayserispor forması giyiyordu. Bu arada Akhisar'ın listesinde Levski Sofya'da oynayan Stanislav Kostov'un da bulunduğu gelen bilgiler arasında.
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