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’dan mesaj geldi!

G.Saray’ın listesindeki isimlerden Senegalli forvet, “1 hafta ide kesin kararımı vereceğim” dedi.

Demba Ba’dan mesaj geldi!
Uzun süredir ismi Galatasaray ile anılan Demba Ba iyle ilgili açıklamalarda bulundu. Senegalli yıldız, "Teklifler var, görüşmeler sürüyor. 1 hafta ide kesin kararımı vereceğim. Çin'de devam etmek de ihtimaller arasında" ifadesini kullandı. Demba Ba'nın transfer konusunda Galatasaray yönetiminden haber beklediği ifade ediliyor.

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