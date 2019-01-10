Demba Ba’dan mesaj geldi!

Uzun süredir ismi Galatasaray ile anılan Demba Ba transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Senegalli yıldız, "Teklifler var, görüşmeler sürüyor. 1 hafta içinde kesin kararımı vereceğim. Çin'de devam etmek de ihtimaller arasında" ifadesini kullandı. Demba Ba'nın transfer konusunda Galatasaray yönetiminden haber beklediği ifade ediliyor.
- Spor
- 10.01.2019
- Gazete
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