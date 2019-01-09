Emre Taşdemir, Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray, Bursaspor'la sözleşmesini fesheden Emre Taşdemir için görüşmelere başlandığını bildirdi. Peki, Emre Taşdemir kimdir? Emre Taşdemir kaç yaşında ve nereli? İşte Emre Taşdemir'in hayat hikayesi...
EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?
Emre Taşdemir, 8 Ağustos 1995 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dünyaya geldi. Futbola 2007-09 yıllarında forma giydiği Şekerspor altyaspında adım attı. Ardından 2009-10 sezonunda Osmanlıspor'un altyapısında forma terleten Taşdemir, 2010-13 sezonunda ise Ankaragücü'nün altyaspında oynadı.
Ankaragücü ile profesyonel kariyerine başlayan Taşdemir, 2013-14 sezonunun ardından Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu.
Haziran 2015 tarihinde oynanan Bulgaristan maçında ilk kez millî takım formasını giymiştir. 23 yaşındaki futbolcu kariyer toplamında 97 maça çıkarken 9 gol attı, 9 asist yaptı.
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