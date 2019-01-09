Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA (MARCAO) KİMDİR?

5 Haziran 1996 doğumlu olan futbolcunun tam ismi Marcos do Nascimento Teixeira. 22 yaşında olan savunmacı Marcao ismiyle biliniyor. Futbola Atletico Paranaense'de başlayan Marcao, ardından kiralık olarak Goianiense'nin yolunu tuttu. 1 sezon burada forma giydikten sonra genç futbolcu, Portekiz ekibi Rio Ave'ye transfer oldu.

2018 yılında Portekiz temsilcisi Chaves'e transfer olan Marcao, Bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı.

GALATASARAY'DAN KAP'A BİR AÇIKLAMA DAHA!

Sarı kırmızılılar, Marcao'dan birkaç dakika sonra Emre Taşdemir ile de görüşmelere başlandığını resmen duyurdu ve açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?

8 Ağustos 1995 doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesh ederek Bursaspor'a gitti.

2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım'a kadar yükseldi.