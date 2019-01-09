Beşiktaş - Afjet Afyonspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 26 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile mücadele edecek. Peki, Beşiktaş - Afjet Afyonspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - AFJET AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak hazırlık maçı bugün saat 17.00'de başlayacak. Beşiktaş'ın kam yaptığı otelin sahasında oynancak maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

BEŞİKTAŞ İLK HAZIRLIK MAÇINDA GALİP GELDİ

İkinci yarının hazırlıklarına Antalya'da yaptığı kamp ile devam eden Beşiktaş ilk hazırlık maçında Helmond Sport ile karşı karşıya geldi.

Gloria Sport Otel'in sahasında oynanan mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Siyah beyazlılar karşılaşmaya Ersin, Dorukhan, Roco, Isimat Mirin, Hüseyin, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Babel ve Güven ilk 11'iyle çıktı.

Vasat bir oyunun sergilendiği ilk yarıda duran toplardan gol bulmaya çalışan Beşiktaş'ın girişimleri sonuçsuz kaldı ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Teknik direktör Şenol Güneş ikinci yarıya Atiba haricinde tüm oyuncuları değiştirerek başladı. Yine orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın 66'ncı dakikasında Lens'in asistinde golü atan Cyle Larin, Beşiktaş'ın karşılaşmayı 1-0 kazanmasını sağladı.