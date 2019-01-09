Fener'e İtalyan dinamo Candreva

SEZONUN ilk yarısında orta alanda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe transferde büyük bir bomba patlatabilir... İtalyan basını, Sarı-Lacivertliler'in Inter formasını giyen Antonio Candreva ile ilgilendiğini yazdı. Gazetelere göre Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiliz kulübü West Ham United da transfer için devrede.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Çizme basını, Inter'in 31 yaşındaki İtalyan yıldızı gözden çıkardığını yazdı. Fenerbahçe, Inter kulübüyle temasa geçerken, birkaç gün içinde Candreva'nın menajeriyle de görüşüleceği ifade ediliyor.
F.BAHÇE'YE İLAÇ GİBİ GELİR
ORTA alanın ortasında ve sağında görev yapan Candreva, 54 kez İtalyan Milli Takımı'nın da formasını giydi. Yıldız futbolcu lider kişiliği ve savaşçı yapısıyla Fener'e ilaç olacak bir isim.
AİLEVİ SORUNLAR VAR
İTALYAN basınına göre transferin önündeki en büyük engel ailevi nedenler... Candreva'nın yeni baba olduğu için ülke dışına çıkmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTECEK
2016 yılında Lazio'dan Inter'e transfer olan Antonio Candreva'nın sözleşmesi 2021'de bitecek. İtalyan yıldız bu sezon ligde 7 maçta forma giydi.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Çizme basını, Inter'in 31 yaşındaki İtalyan yıldızı gözden çıkardığını yazdı. Fenerbahçe, Inter kulübüyle temasa geçerken, birkaç gün içinde Candreva'nın menajeriyle de görüşüleceği ifade ediliyor.
F.BAHÇE'YE İLAÇ GİBİ GELİR
ORTA alanın ortasında ve sağında görev yapan Candreva, 54 kez İtalyan Milli Takımı'nın da formasını giydi. Yıldız futbolcu lider kişiliği ve savaşçı yapısıyla Fener'e ilaç olacak bir isim.
AİLEVİ SORUNLAR VAR
İTALYAN basınına göre transferin önündeki en büyük engel ailevi nedenler... Candreva'nın yeni baba olduğu için ülke dışına çıkmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTECEK
2016 yılında Lazio'dan Inter'e transfer olan Antonio Candreva'nın sözleşmesi 2021'de bitecek. İtalyan yıldız bu sezon ligde 7 maçta forma giydi.
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