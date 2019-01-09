Beşiktaş transferde sıcak saatler yaşıyor. Beşiktaş, Milan'ın talip olduğu Adem Ljajic'in 5 milyon 300 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp, Sırp oyuncuyu 10 milyon Euro'ya elden çıkarmayı hedefliyor. Ljajic'i Milan'a satması gündemde olan Kartal, yeni 10 numarasını da İtalyan devinde buldu.
ORMAN, HALİLOVİC'LE GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ljajic'in gitme ihtimaline karşılık Milan'ın 10 numarası Alen Halilovic ve menajeriyle dün Milano'da bir araya geldi. Taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ KİRALIK İSTİYOR
İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre Beşiktaş'ın Halilovic'i kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi. Siyah-Beyazlılar'ın 22 yaşındaki Hırvat 10 numarayı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öne sürüldü.
MİLAN'DA SÜRE ALAMIYOR
Kartal'ın transfer listesindeki Halilovic, bu sezon Milan formasıyla ligde maça çıkamazken, Avrupa Ligi'nde 3 maçta forma giydi. Hırvat oyuncunun İtalyan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ORMAN, HALİLOVİC'LE GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ljajic'in gitme ihtimaline karşılık Milan'ın 10 numarası Alen Halilovic ve menajeriyle dün Milano'da bir araya geldi. Taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ KİRALIK İSTİYOR
İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre Beşiktaş'ın Halilovic'i kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi. Siyah-Beyazlılar'ın 22 yaşındaki Hırvat 10 numarayı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öne sürüldü.
MİLAN'DA SÜRE ALAMIYOR
Kartal'ın transfer listesindeki Halilovic, bu sezon Milan formasıyla ligde maça çıkamazken, Avrupa Ligi'nde 3 maçta forma giydi. Hırvat oyuncunun İtalyan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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