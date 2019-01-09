Elis’in imzası an meselesi

KANARYA ara transfer bombasını patlatıyor... Sağ kanada takviye yapmak için büyük çaba harcayan Fenerbahçe, Alberth Elis'i renklerine bağlıyor. ABD Ligi MLS'te Houston Dynamo formasını giyen Honduraslı yıldızla 4.5 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe bonservis sorununu da çözmek üzere. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertli yönetim, Houston'ı 4.5 milyon Euro'luk teklifiyle ikna etti. Fenerbahçe şu anda sözleşmedeki ufak detaylar ve MLS yönetimiyle yazışmaları hallediyor. Son dakika sürprizi yaşanmaması halinde Elis hafta sonuna kadar İstanbul'a gelip resmi imzayı atacak.
FENER'E GELMEK İÇİN CAN ATIYOR
22 yaşındaki Alberth Elis, Fenerbahçe'nin teklifini hiç düşünmeden kabul etti. Honduraslı futbolcu kulüplerin anlaşma sağlamasını büyük bir heyecanla bekliyor.
FENER'E GELMEK İÇİN CAN ATIYOR
22 yaşındaki Alberth Elis, Fenerbahçe'nin teklifini hiç düşünmeden kabul etti. Honduraslı futbolcu kulüplerin anlaşma sağlamasını büyük bir heyecanla bekliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.