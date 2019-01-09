Emre Akbaba, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. G.Saray'da oynamak için geçmiş yıllarda dua ettiğini söyleyen Emre, "Sonunda dualarım kabul oldu" dedi. Sahalara dönmek için doktoruna baskı yaptığını söyleyen Emre, "Kolay bir sakatlık değil. Ancak en kısa zamanda takıma geri dönmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
COŞMAK İSTİYORUM
En kısa zamanda sahada koşmaya başlayacağını belirten Emre, "Taraftarla birlikte kupa sevinçleri yaşamak istiyorum" dedi.
COŞMAK İSTİYORUM
En kısa zamanda sahada koşmaya başlayacağını belirten Emre, "Taraftarla birlikte kupa sevinçleri yaşamak istiyorum" dedi.
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