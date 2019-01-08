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  • 09.01.2019 02:57

'yi yıkan avantajı kaptı

, yarı final ilk maçında 'yi 'in penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükselme yolunda avantaj yakaladı. Kane, Tottenham formasıyla 5 sezon üst üste tüm kulvarlarda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu ve kulüp tarihine geçti.

Kane tarihe geçti!

yarı final ilk maçında , 'yi 1-0 mağlup etti.

Wembley Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Tottenham, 26. dakikada 'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Chelsea ikinci yarıda beraberlik için bastırsa da aradığı golü bulamayınca maç Tottenham'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

KANE TARİHE GEÇTİ!
İngiliz golcü Harry Kane, Tottenham formasıyla 5 sezon üst üste tüm kulvarlarda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu ve kulüp tarihine geçti.

Chelsea-Tottenham yarı final rövanş müsabakası 22 Ocak Salı günü oynanacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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