Cimbom'un Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru ligin 2. yarısında çok şeyin değişeceğini söyledi. Taraftarların takıma güvenmesini isteyen yıldız oyuncu, "Şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ancak ilk 2 hafta önemli. Bu maçlarda puan kaybetmediğimiz takdirde seri galibiyetler devam eder" diye konuştu.
- Spor
- 09.01.2019
- Gazete
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