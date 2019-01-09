Cimbom'un Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru ligin 2. yarısında çok şeyin değişeceğini söyledi. Taraftarların takıma güvenmesini isteyen yıldız oyuncu, "Şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ancak ilk 2 hafta önemli. Bu maçlarda puan kaybetmediğimiz takdirde seri galibiyetler devam eder" diye konuştu.