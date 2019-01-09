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: Ligin 2. yarısında çok şey değişecek

Ligin 2. yarısında çok şey değişecek
Cimbom'un Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru ligin 2. yarısında çok şeyin değişeceğini söyledi. Taraftarların takıma güvenmesini isteyen yıldız oyuncu, "Şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ancak ilk 2 hafta önemli. Bu maçlarda puan kaybetmediğimiz takdirde seri galibiyetler devam eder" diye konuştu.

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