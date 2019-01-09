Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli 4 bölgeye transfer yapmayı düşündüklerini belirtti. Deneyimli futbol adamı forvet almayacaklarını da söyledi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TRT Spor'a konuştu.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli 4 bölgeye transfer yapmayı düşündüklerini belirtti. Deneyimli futbol adamı forvet almayacaklarını da söyledi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TRT Spor'a konuştu.
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