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  • 09.01.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 10:41

Comolli 'nin hedefindeki iki ismi açıkladı

Transfer çalışmalarına son gaz devam eden 'de tif direktör Comolli transfer yapılacak bölgeleri açıkladı. Yurt içinde de transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekipte Comolli ve ile ilgilendiklerini açıkladı.

Süper Lig'in yıldızları F.Bahçe yolunda

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli 4 bölgeye transfer yapmayı düşündüklerini belirtti. Deneyimli futbol adamı forvet almayacaklarını da söyledi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TRT Spor'a konuştu.

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