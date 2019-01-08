Galatasaray'da kadro dışı kalan Serdar Aziz'e talip olan F.Bahçe transferi sonlandırmak için son aşamaya geldi. Serdar Aziz'in G.Saray'dan alacağı olan 1.8 milyon Euro ile birlikte 600 bin Euro daha vermeyi milli futbolcuya vaat eden F.Bahçe, bonservis ödemeye yanaşmadı. Menajer Hakan Canatar'ın da Serdar'ın 1.8 milyon Euro alacağına karşılık bonservisini almak için yarın Sarı-Kırmızılı yönetimle masaya oturacağı bildirildi. G.Saray kabul etmezse 1.8 milyon Euro borç ile birlikte Serdar'ın yıllık ücreti ve galibiyet primlerini ödemeye devam edecek.
- Spor
- 08.01.2019
- Gazete
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