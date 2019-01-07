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  • 08.01.2019 02:04

Federasyon Kupası'ndan elendi

lideri , Wolverhampton'a 2-1 yenilerek 'na 3. turda veda etti.

Liverpool şokta! Klopp çıldırdı

lideri , Federasyon (FA) Kupası 3. turunda Wolverhampton'a 2-1 yenilerek elendi.

Wolverhampton, sahası Molineux Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını, Jimenez'in 38. dakikadaki golüyle 1-0 önde bitirdi.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Liverpool, Origi'nin 51. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Fakat Wolverhampton, 4 dakika sonra Neves'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

70. dakikada Salah ve Firmino'nun oyuna dahil olması da Liverpool'un sonucu değiştirmesine yetmedi ve Wolverhampton, 'nda 4. tura yükseldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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