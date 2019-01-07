İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, Federasyon (FA) Kupası 3. turunda Wolverhampton'a 2-1 yenilerek elendi.
Wolverhampton, sahası Molineux Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını, Jimenez'in 38. dakikadaki golüyle 1-0 önde bitirdi.
Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Liverpool, Origi'nin 51. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Fakat Wolverhampton, 4 dakika sonra Neves'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
70. dakikada Salah ve Firmino'nun oyuna dahil olması da Liverpool'un sonucu değiştirmesine yetmedi ve Wolverhampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.
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