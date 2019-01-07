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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kulüpleri borçtan kurtaracak projeyi canlı yayında anlatıyor.

A Spor'da yayınlanan "Gündem Özel" adlı programda Türk futbolunun kurtuluş reçetesi açıklanıyor.



Açıklamalardan satır başları;

Yıldırım Demirören: "Ben bu akşam çok mutluyum. Bugüne dek kamuoyunda büyük bir bilgi kirlilği oldu. Türk futbolunun ve kulüplerinin kurtulması için senelerdir verdiğimiz uğraş artık sonuç verdi. Bu kulüplerde yeni bir borçlanma değil. Mevcut borçların yapılanması. Bugün bu başlıyor. Bundan sonra en iyi şekilde götüreceğiz. Bu projeyle mevcut borçların yapılandırılmasını amaçlıyoruz."

Hüseyin Aydın: "Sadece Ziraat Bankası değil, Türkiye'nin diğer bankaları da sporun içindeler. Yaşanan süreçleri hepimiz biliyorduk. Çalışmalara başladık, el ele verdik. Sizlere bugün bu çalışmayı detaylı olarak anlatacağız. Bir tarafta futbolun gerçek sahibi Futbol Federasyonu ve öbür tarafta finansmanın temsilcisi olarak biz de bu işi temsilen yürüttük. Güzel çalışmalar yaptık. Bankaların kulüplerden alacaklarının tamamı teminat altında. Temlik diyoruz buna. Bankaların borçları alamama gibi bir durumu yok. Diğer şirketlere hayatta kalabilmeleri için yaptığımız şeyi, futbol ekonomisi için de yapıyoruz, yapmaya çalışacağız."

Yıldırım Demirören: "Kulüplerimizin şu an sürdürülebilir kredibilitesi kalmadı. Bu bir gerçek. Bu sistem, yönetime müdahale eden değil, aksine bundan sonra kulüplerde herkesin başkan olabilmesine imkan sağlayan bir sistem. Kulüpler artık bütçeleriyle devam edecek, borçlanma olmayacak. Kulüplerimiz acı bir reçeteyle karşılaşacaklar. Bu reçeteye göre de verilen bütçe miktarında transfer yapabilecekler. Ortada olmayan bir paranın kulüplere aktarılması gibi bir durum değil."



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