Sakat oyuncuların iyileşmesi ve cezaların sona ermesinin ardından F.Bahçe orta sahasında ciddi bir rekabet bekleniyor. Jailson'un cezası bitti. Alper iyileşti. M.Ekici de en formda döneminde. Eljif ve Topal ise hazır. Yanal tercihte zorlanacak gibi.
- Spor
- 08.01.2019
- Gazete
Orta sahada büyük rekabet
F.Bahçe’de ligin 2. yarısında en büyük rekabet orta sahada gerçekleşecek
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