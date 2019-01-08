Beşiktaş'ın yeni transferi Mirin, PSV'deki şampiyonluk kutlamalarındaki coşkulu görüntülerini burada da yaşamak istediğini söyledi. Fransız stoper, "Dilerim ki burada da büyük zaferler elde edeceğim. Kutlamalarda belki daha iyilerini, güzellerini yapacağım" dedi. Beşiktaş'a geldiği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Mirin, "Bu kulübün renklerini en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.
- Spor
- 08.01.2019
- Gazete
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