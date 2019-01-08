Bugünkü
Takvim

: Daha iyisi olacak

Yeni , ’de şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüleriyle ilgili soruya, “Burada daha iyisini yapacağım”dedi.

Daha iyisi olacak
Beşiktaş'ın yeni i , 'deki şampiyonluk kutlamalarındaki coşkulu görüntülerini burada da yaşamak istediğini söyledi. Fransız stoper, "Dilerim ki burada da büyük zaferler elde edeceğim. Kutlamalarda belki daha iyilerini, güzellerini yapacağım" dedi. 'a geldiği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Mirin, "Bu kulübün renklerini en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriMirin: Daha iyisi olacak
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri